Пропавшего в горах Сочи альпиниста нашли живым

Пропавшего альпиниста Сергея Мельникова нашли живым и здоровым в высокогорном селе Аибга. Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

«Он ушел на другую сторону хребта, спустился в поселение Аибга, которое находится по ту сторону гребня. А там пограничники его вывели. Сейчас за ним поехали»,— сообщил «РИА Новости» господин Пятницин. Информацию о том, что 58-летний сочинец нашелся, подтвердили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС.

Село Аибга разделено государственной границей между Россией и Абхазией. Оно находится на высоте 840 м над уровнем моря. Это самый высоко расположенный населенный пункт на территории города Сочи.

Господин Мельников пропал 31-го августа в горах Сочи. Поиски длились неделю. Сочинец работает в фотослужбе горнолыжного курорта «Роза Хутор». По данным курорта, Сергей Мельников в свой выходной отправился в поход вместе со своими знакомыми. Он отстал от группы и потерялся. Туристы не смогли найти его самостоятельно.