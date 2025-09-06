Из бюджета Дона на обустройство детских площадок выделят 500 млн рублей

В 2026 году в Ростовской области на программу «Территория детства» из бюджета региона будет выделено 0,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области со ссылкой на главу Дона Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

О продолжении реализации программы врио губернатора Ростовской области заявил сегодня, 6 сентября, во время рабочей поездки в Таганрог. В частности, Юрий Слюсарь побывал на улице Дзержинского, проверил благоустройство детской площадки и пообщался с жителями.

Всего городу Чехова по программе «Территория детства» на благоустройство восьми детских игровых площадок в 2025 году были выделены из регионального бюджета почти 40 млн руб. До конца сентября власти Таганрога обещают обустроить все запланированные объекты.

«Завершайте все работы и давайте заявку на следующий год — как минимум, еще на столько же площадок, — предложил Юрий Слюсарь. — Мы в 2026 году продолжим программу. Предусмотрим на нее не меньше средств, чем в этом году, — порядка 500 млн рублей».

Губернаторская программа «Территория детства» работает с марта 2025 года во в городах и районах Ростовской области. Ее ключевая особенность — активное участие жителей в выборе дизайна и оборудования для детских площадок. Всего в этом году проектом предусмотрена модернизация 177 объектов, которые не соответствуют требованиям безопасности, а также создание новых зон отдыха. Обустройство площадок уже завершено в Матвеево-Курганском, Кашарском, Мартыновском, Милютинском, Дубовском и Зерноградском районах.

Владимир Андреев