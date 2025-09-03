Минюст США опубликовал «уже известные» материалы по делу Эпштейна

Комитет по надзору Палаты представителей США опубликовал полученные от Министерства юстиции материалы по расследованию дела Джеффри Эпштейна. Это стало реакцией «на растущее давление со стороны Конгресса» с требованием раскрыть больше информации по делу, сообщает AP News. Агентство уточняет, что при этом большая часть опубликованных материалов «ранее уже была публично доступна или известна».

Конгрессмен США Роберт Гарсия, комментируя факт публикации документов, призвал американцев «не позволять обманывать себя». По его словам 33 тыс. страниц документов ранее «уже были общедоступны». В папках, размещенных во вторник вечером на Google Диске, содержатся «изображения судебных документов многолетней давности», связанных с Эпштейном. Некоторые файлы были практически полностью отредактированы, добавил он.

В нижней палате Конгресса США продолжаются попытки принять законопроект, который бы обязал Минюст США опубликовать все документы по делу Эпштейна. Демократам не хватает для этого голосов, но даже проведенный через Палату представителей законопроект затем «все равно должен быть принят Сенатом и подписан Трампом».

Ранее сообщалось, что в начале августа американская организация Democracy Forward подала в суд на Министерство юстиции США и ФБР за то, что эти ведомства тянут с обнародованием документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сутенерстве и вовлечении в проституцию. Этому предшествовало обещание генпрокурора Пэм Бонди полностью раскрыть дело, а затем ее отказ от публикации так называемого списка Эпштейна — предполагаемого перечня влиятельных людей, которые якобы были вовлечены в преступную деятельность.

Влад Никифоров