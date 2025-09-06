Во ФСИН рассказали, что Митволь уже просил о помиловании в прошлом году
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь просил о помиловании в прошлом году, однако ГУ МВД по Московской области не поддержало его ходатайство. Об этом в ведомстве сообщили РИА Новости.
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь
Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что у Олега Митволя все еще есть задолженность в размере 940 млн руб. перед государством. По словам собеседника, экс-замглавы Росприроднадзора не подавал ходатайство о помиловании в этом году, и свою вину он не признает.
Сегодня сообщалось, что Олег Митволь попросил о помиловании в суде. В сентябре 2023 года суд Красноярска приговорил его к 4,5 года лишения свободы по делу о хищении более 900 млн руб. при проектировании регионального метро.