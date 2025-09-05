Бывший замглавы Росприроднадзора Митволь попросил о помиловании

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь попросил в суде о помиловании, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Ранее его осудили на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске.

«Ходатайство о помиловании рассмотрено на заседании комиссии и принято решение о внесении президенту Российской Федерации соответствующего предложения по вопросу применения акта помилования в отношении осужденного»,— цитирует агентство материалы дела. Судебная комиссия также учла оценку осужденного от Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство дало ему положительную характеристику.

В сентябре 2023 года суд Красноярска вынес приговор по делу о хищении почти 1 млрд руб. при проектировании первой линии местного метрополитена, которым занимался Красноярский трест инженерно-строительных изысканий. В этой фирме Олег Митволь возглавлял совет директоров. Его осудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. После оглашения приговора Олега Митволя, ранее занимавшего должность замглавы Росприроднадзора, взяли под стражу. Отбывать наказание Митволя отправили в одну из колоний Подмосковья.