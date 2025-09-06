В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге магазина в Колпино

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге магазина «Пятерочка» по адресу ул. Братьев Радченко, 33 (Пролетарская ул., 19/23). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Здание супермаркета загорелось вечером 18 августа, на тушение пожара на площади 400 кв. м ушло около четырех часов. Из здание эвакуировали 20 человек, никто не пострадал.

Прибывший на место наряд полиции установил, что возгорание случилось после того, как неизвестный поджег картонные коробки, которые находились на пандусе для разгрузки товара.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о поджоге (ч. 2 ст. 167 УК) и 5 сентября задержали подозреваемого, которым оказался 38-летний неработающий житель Фрунзенского района.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала предполагаемого поджигателя подвала на Кронверкской улице.

Артемий Чулков