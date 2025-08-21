Полиция задержала предполагаемого поджигателя подвала на Кронверкской улице

Полицейские Петроградского района Петербурга задержали подозреваемого в поджоге подвала здания на Кронверкской улице. Предполагаемый злоумышленник был госпитализирован с ожогами.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 20 августа в 23:39 в правоохранительные органы поступила информация, что в парадную дома 21 по Кронверкской улице вошел неизвестный и поджег подвал, предварительно облив бензином дверь.

В результате выезда на место полицейские установили, что в подсобке находятся складские помещения. Пожар удалось локализовать, пострадавших в результате происшествия нет.

Подозреваемого в причастности к поджогу 30-летнего постояльца хостела задержали по горячим следам на улице Куйбышева. Он находился в состоянии алкогольного обвинения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

