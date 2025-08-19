Пожар площадью 400 «квадратов» на Пролетарской улице потушили спустя четыре часа

Спасателям потребовалось четыре часа, чтобы полностью ликвидировать последствия крупного возгорания в Колпинском районе Петербурга, которое тушили на площади 400 кв. метров. С огнем удалось справиться в 01:15, сообщили утром 19 августа в региональном ГУ МЧС.

Как уточнили в ведомстве спасателей, в административном двухэтажном здании на Пролетарской улице, д. 19/23, происходило горение кровли. К тушению привлекались 40 человек личного состава и девять единиц техники. Пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

По уточненной информации, из-за угрозы распространения огня было эвакуировано 20 человек. Сведения о пострадавших не поступали.

«Ъ-СПб» писал, что информация о пожаре на Пролетарской улице в Колпино поступила на пульт дежурного в в 21:17. Позднее площадь пожара существенно возросла.

Андрей Цедрик