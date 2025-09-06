Предприниматель из Иркутска рассказал Путину о «цене счастья»

Основатель компании «Дикая Сибирь» Александр Деев рассказал о встрече с Владимиром Путиным на презентации своей продукции. Господин Деев заявил, что после этого к товарам компании вырос интерес.

Компания «Дикая Сибирь» называет своей миссией «использование сибирской растительной продукции для лидеров рынков продовольствия и фармацевтики». Продает ягодное пюре и замороженные ягоды. Сейчас у компании открыт офис в Иркутске.

Их встреча состоялась в июле во время визита господина Путина на выставку в национальном центре «Россия». Президент расспросил предпринимателя про его продукт. Господин Деев ответил, что он «приносит чувство счастья, когда его ешь».

«Он спросил, сколько стоит счастье, я ему ответил. И Владимир Владимирович предложил поменять на белорусскую картошку»,— привел его слова Александр Деев в интервью «РИА Новости» на ВЭФ. Он добавил, что они также поговорили про семью бизнесмена.

Владимир Путин 3 июля посетил национальный центр «Россия». Это был его четвертый визит в центр с момента его открытия в 2024 году.