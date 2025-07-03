Путин в четвертый раз за год посетил Национальный центр «Россия»
Президент Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия» в четвертый раз с момента открытия площадки в 2024 году. Сегодня глава государства поучаствовал в форуме «Сильные идеи для нового времени» от Агентства стратегических инициатив.
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
Перед пленарным заседанием господин Путин посетил выставку «Знай наших», на которой представлены российские бренды с высокой степенью локализации производства.
На заседании, на котором присутствовал президент, обсуждались новые инициативы в социальной, предпринимательской, кадровой, технологической, экологической и климатической сферах.
Национальный центр «Россия» начал работу в Москве 4 ноября прошлого года. Его создали по распоряжению Владимира Путина на территории бывшего «Экспоцентра». Основная функция площадки — сохранение наследия выставки-форума «Россия».