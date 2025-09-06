Hindustan Times: Моди не поедет на сессию ООН из-за напряженных отношений с США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за напряженных отношений Нью-Дели с США. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Решение господина Моди было принято после того, как США ввели повышенные пошлины для Нью-Дели из-за закупок российской нефти, говорится в публикации.

Вместо Нарендры Моди представлять страну на сессии ООН будет министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. Согласно списку, Индия должна выступить перед Ассамблеей 27 сентября.

Повышенные импортные пошлины Вашингтона на товары из Индии в размере 50% действуют с 27 августа. Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в решении Индии продолжать закупки нефти из России.