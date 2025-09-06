Трамп разочарован решением Индии продолжать покупку российской нефти

Президент США заявил, что разочарован решением властей Индии продолжить покупать российскую нефть. По его словам, он «дал понять» им о своем недовольстве.

«Я был очень разочарован тем, что Индия покупает так много нефти у России. И я дал им это понять»,— сказал Дональд Трамп на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

С 27 августа действуют американские пошлины на товары из Индии в размере 50%. США ввели их за покупку российской нефти. На пресс-конференции Дональд Трамп сказал, что «это очень высокие тарифы».