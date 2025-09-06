Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп разочарован решением Индии продолжать покупку российской нефти

Президент США заявил, что разочарован решением властей Индии продолжить покупать российскую нефть. По его словам, он «дал понять» им о своем недовольстве.

«Я был очень разочарован тем, что Индия покупает так много нефти у России. И я дал им это понять»,— сказал Дональд Трамп на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

С 27 августа действуют американские пошлины на товары из Индии в размере 50%. США ввели их за покупку российской нефти. На пресс-конференции Дональд Трамп сказал, что «это очень высокие тарифы».

Новости компаний Все