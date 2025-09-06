ГИБДД опровергла информацию о шести пострадавших в ДТП на свердловской трассе

Свердловская Госавтоинспекция опровергла информацию свердловского МЧС о шести пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург-Ревда. Ранее МЧС по Свердловской области сообщило, что в аварии с пассажирским автобусом и легковым автомобилем пострадали шесть человек, включая двух детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС по Свердловской области Фото: МЧС по Свердловской области

По данным ГИБДД, в аварии пострадал один человек: водитель легкового автомобиля, еще двоих несовершеннолетних пассажиров автобуса медики после осмотра отпустили домой, в дальнейшем лечении они не нуждаются.

«С остальными лицами, находившимися в автобусе и автомобиле, проведены беседы, осмотр и опрос; факт получения ими каких-либо травм не подтвердился, в оказании медицинской помощи они не нуждались»,— прокомментировали в свердловской ГИБДД.

Авария произошла 3 сентября в городе Ревда на ул. Чернышевского, 41.