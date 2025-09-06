Автобус попал в ДТП на трассе Екатеринбург – Ревда
Пассажирский автобус попал в аварию на трассе Екатеринбург-Ревда, сообщили в МЧС по Свердловской области. По данным министерства, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом.
В МЧС сообщили, что в ДТП пострадали шесть человек, включая двух детей и водителя легкового автомобиля. Все пострадавшие были срочно доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь.
Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и достали водителя из поврежденного автомобиля, что спасло ему жизнь, заявили представители свердловского министерства.
UPD: Свердловская Госавтоинспекция опровергла информацию о шести пострадавших. По данным ГИБДД, в ДТП пострадал один человек.