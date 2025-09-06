По делу о поставках некачественных патронов «Калашникову» допрошены 38 человек

В рамках дела о поставках концерну «Калашников» некачественных деталей для патронов допросили 38 свидетелей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы предварительного следствия. Правоохранительные органы на данном этапе считают обоснованными подозрения о причастности технического директора ООО «Интертехника» Алексея Морохова.

Господин Морохов был задержан в ноябре 2024 года, в декабре суд отправил его под арест. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, при выполнении гособоронзаказа представители подрядчика закупили в Китае детали гораздо дешевле, чем было предусмотрено договором. Концерну причинен ущерб на сумму более 32 млн руб. По делу также проходит учредитель ООО «Интертехника» Алексей Леденев, в апреле его отправили под домашний арест.