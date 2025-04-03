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Победителя «Танцев со звездами» Леденева отправили под домашний арест

Октябрьский районный суд города Иваново отправил под домашний арест учредителя ООО «Интертехника» Алексея Леденева. Его задержали по делу о поставках бракованных деталей концерну «Калашников». Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, в 2010 году господин Леденев стал победителем шоу «Танцы со звездами».

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фигуранта обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). До 12 мая суд запретил Алексею Леденеву без разрешения следователя выходить за пределы дома, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме близких родственников.

Уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере у «Калашникова» возбудили в ноябре 2024 года. По версии следствия, при выполнении гособоронзаказа представители подрядчика закупили в Китае детали гораздо дешевле, чем было предусмотрено договором. В том же месяце в СИЗО отправили технического директора ООО «Интертехника» Алексея Морохова. Ему и господину Ледневу вменяется причинение ущерба концерну «Калашников» на более чем 32 млн руб.

Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом на сумму до 1 млн руб.

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