Детство переезжает в онлайн

В условиях снижения спроса на детские товары и высокой конкуренции в сегменте профильные ритейлеры оптимизируют свою офлайн-розницу. Так, сеть Motherbear, не сумевшая сохранить популярность своего предшественника Mothercare, может закрыть треть своих магазинов. Сейчас многие продавцы детских товаров оставляют пару флагманских магазинов для демонстрации товаров, делая ставку на онлайн-продажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сеть магазинов детских товаров Motherbear планирует закрыть около трети своих точек, рассказали источники “Ъ” на рынке недвижимости. По их словам, в следующем году из 40 существующих магазинов может остаться около 25–27. В «Джамилько», которая управляет сетью, не ответили на запрос “Ъ”. Владельцы крупных торгцентров (ГК «Киевская площадь», «ТПС Недвижимость», Crocus Group), в которых открыты магазины Motherbear, поступили также.

Motherbear создана в ноябре 2022 года на базе магазинов британской Mothercare, которую в РФ по франшизе развивала «Монэкс Трейдинг» — структура кувейтской Alshaya Group. «Джамилько» выкупила этот бизнес после того, как бренд объявил о прекращении работы в РФ в марте 2022 года после начала военного конфликта между Россией и Украиной. Под вывеской Mothercare в РФ работало 120 магазинов, на долю российского бизнеса приходилось около 20–25% мировых розничных продаж ритейлера.

АО «МФК "Джамилько"» основано в 1993 году Халедом Джамилем. Дистрибутор поставляет в РФ товары Timberland, Wolford, Lee Cooper, Elena Miro, Kiko Milano и развивает мультибрендовые магазины Bootwood. По собственным данным, компания суммарно управляет более 250 магазинами. Выручка «Джамилько» в 2024 году сократилась на 2,1% год к году, до 8,4 млрд руб., чистая прибыль выросла почти в два раза, до 874,9 млн руб., следует из Kartoteka.ru.

Motherbear не стала заменой Mothercare и не смогла завоевать долю рынка, которую занимал предшественник, отмечает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. У Motherbear не получилось генерировать сопоставимую выручку и таким образом обеспечить оборот, необходимый для эффективности сети, соглашается партнер One Story Ольга Сумишевская. По ее словам, для сокращения расходов пришлось закрывать часть своих магазинов, в том числе в топовых локациях.

Сеть позиционирует себя в среднеценовом сегменте, который испытывает очень большое давление, конкурируя с более дешевыми сегментами, а также в связи с появлением новых нишевых брендов, интересных аудитории, отмечает партнер NF Group Марина Малахатько. Выдерживать конкуренцию сложно, в том числе с российскими одежными ритейлерами, которые стали активно развивать детские коллекции — Lime, Gloria Jeans и другими, подтверждает Ольга Сумишевская. К тому же, по ее словам, цены в Motherbear выше, чем были в Mothercare.

Еще один конкурент детских сетевых магазинов — онлайн-площадки. В условиях активного развития интернет-продаж ритейлерам сейчас выгоднее фокусироваться на онлайн-канале, оставив несколько флагманских магазинов, в которых можно оценить качество вещей и выбрать размер, считает Ольга Сумишевская. Она приводит в пример китайский бренд Balabala и не исключает, что Motherbear может выбрать схожий сценарий развития. Онлайн-продажи позволяют продавцам снизить издержки, исключив расходы на дорогостоящую аренду помещений в популярных торговых центрах с высоким трафиком, отмечает директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Татьяна Пушкова.

По данным T-Data и «Т—Ж», в сегменте детских товаров в натуральном выражении в январе—июне 2025 года заметно сократились покупки колясок — на 25% год к году, детской одежды и обуви — на 21% (см. “Ъ” от 23 августа). Эксперты объясняли это стремлением родителей сэкономить, растущей популярностью ресейла детских товаров и переориентацией детей с классических игрушек на гаджеты.

Дарья Андрианова