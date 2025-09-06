Под Усть-Катавом устранили утечку аммиака из КАМАЗа

На М-5 «Урал» под Усть-Катавом спецслужбы устранили утечку нашатырного спирта из автоцистерны опрокинувшегося КАМАЗа, сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и уехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. Один человек ранен. Специалисты противопожарной службы Челябинской области и ГУ МЧС России по региону устранили капельную течь из заливного клапана. Опасности для населения нет, однако при поднятии фуры с опасным грузом на участке дороги планируют ввести ограничение движения.