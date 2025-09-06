В возрасте 58 лет умерла адвокат Елена Липцер, сообщил бывший главред радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом). Жена сына госплжи Липцер Людмила сообщила РБК, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Елена Липцер

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Адвокат Елена Липцер

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Елена Липцер — дочь правозащитника Льва Пономарева (признан в РФ иноагентом). Работала в Конституционном суде, также представляла интересы Платона Лебедева по делу ЮКОСа. Является соавтором книги «Международная защита прав человека».

Ее сын Алексей Липцер тоже адвокат, был одним из представителей защиты оппозиционного политика Алексея Навального (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов). В январе 2025-го его приговорили к пяти годам колонии по делу об экстремистском сообществе. Он вину не признал, вместе с ним фигурантами проходят еще два бывших адвоката оппозиционера — Вадим Кобзев и Игорь Сергунин.