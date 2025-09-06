В стандарт русской кухни включат более 200 блюд

Рабочая группа при Минпромторге подготовит список из более 200 блюд, которые включат в стандарт русской кухни, сообщает РБК со ссылкой на участников группы. В перечень включат в том числе уху и блины.

Как заявили в Минпромторге, стандарт нужен для популяризации русских блюд, потому что у более 99% предприятий питания заявлены кухни других стран (например, «европейская») или смешанное меню. «Критически низкое» распространение русской кухни в стране говорит о «нативном внедрении ценностей и идентичности других государств через национальную кухню», убеждены в ведомстве.

Первый этап работ по созданию стандарта национальной кухни представят 1 октября, сообщили в Роскачестве. Также будут подготовлены методические рекомендации. Сейчас эксперты обсуждают в том числе вопросы, связанные с корректным названием блюд: к примеру, холодец или студень, квашеная или ферментированная капуста.

Блюда, которые включат в список, перечислили член рабочей группы Минпромторга Максим Марусенков и глава комитета ресторанного бизнеса «Деловой России», владелец сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров. По их словам, в стандарт войдут: щи, рассольник, сковородная селянка (солянка), чиненые гусь и утка, уха, борщ, блины, пироги, визига (продукт из хорды, проходящей по спинному хребту осетровых рыб), курник, говяжий рубец.

По словам господина Гончарова, блюд может быть почти 300. В Минпромторге заявили о «не менее 250» наименованиях. В качестве пилотного проекта предложено провести фестиваль ко Дню народного единства 4 ноября. Там представят около 30–40 блюд, которые войдут в стандарт русской кухни, рассказал господин Марусенков.

В июне в Минпромторге создали рабочую группу по вопросам популяризации русской кухни. В ее состав вошли 12 человек. Также министерство вместе с торговыми сетями «Магнит», X5, «Вкусвилл», «Лента» и «Яндекс лавка» работает над составлением нового стандарта готовой еды.