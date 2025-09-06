Темпы прироста запасов золота в России в первом полугодии выросли на 44%

По итогам первого полугодия прирост запасов золота в России составил 450 тонн. Это на 43,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (313 тонн). Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» на ВЭФ глава Минприроды Александр Козлов.

За весь 2025 год министерство ожидается прирост запасов золота в стране более 500 тонн. В случае открытия и постановки на учет крупных месторождений этот показатель может быть и выше, добавил министр.

На этой неделе стоимость золота на бирже Comex превысила $3650 за унцию и вновь установила рекорд. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют, что цена золота может вырасти до почти $5 тыс. за унцию.

О добыче золота в России — в материале «Ъ» «Отчитаться с блеском».