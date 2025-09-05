Стоимость золота превысила $3650 за унцию и вновь установила рекорд

Биржевая цена на золото вновь обновила исторический максимум. Стоимость фьючерса с поставкой в декабре на бирже Comex впервые превысила $3650 за тройскую унцию.

По данным на 17:05 мск цена на драг металл составила $3647 за тройскую унцию (+41,7%). По состоянию на 16:52 мск стоимость фьючерса торговалась выше отметки $3652 за тройскую унцию (+0,96%).

В последний раз стоимость золота обновляла рекорд в начале этой недели. 1 сентября оно впервые торговалось выше $3550 за тройскую унцию. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют, что цена золота может вырасти до почти $5 тыс. за унцию, если независимость Федеральной резервной системы США будет подорвана.

Подробнее — в материале «Ъ» «Золото уходит в запас».