Отчитаться с блеском

«Полюс» (MOEX: PLZL), в соответствии с прогнозом, сократил производство и продажи золота в первом полугодии, но благодаря высоким ценам на металл смог показать сильные финансовые показатели. Аналитики ожидают продолжения роста стоимости золота и рекордных показателей «Полюса» по итогам года. В компании же отмечают, что на отрасль давит рост себестоимости добычи при снижении содержания металла.

«Полюс» сократил производство золота в первой половине года на 11%, до 1,31 млн унций, продажи — на 5%, до 1,189 млн унций. Снижение выпуска компания объяснила в основном плановым сокращением производства золота на Олимпиаде в связи с переходом к активной фазе вскрышных работ на пятой очереди карьера Восточный. Оно было частично компенсировано ростом производства на Наталке и Вернинской ЗИФ, отмечает «Полюс». По итогам года компания ожидает объем производства в пределах ранее заявленного диапазона 2,5–2,6 млн унций (см. “Ъ” от 6 марта).

Несмотря на это, полугодие «Полюс» завершил с сильными финансовыми результатами. Выручка за отчетный период выросла на 35% год к году, до $3,68 млрд. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 32%, до $2,67 млрд, чистая прибыль — на 20%, до $1,44 млрд. Увеличение выручки «Полюс» объясняет ростом средней цены реализации аффинированного золота год к году.

На финансовые показатели «Полюса» положительно повлиял рост объема добычи на Наталке, где выручка выросла более чем в два раза.

Месторождение вышло на плановую мощность, повысилась эффективность работы, говорит начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Общие денежные затраты (TCC) в первом полугодии выросли на 54% год к году, до $653 на унцию, из-за увеличения базового НДПИ в связи с ростом цены реализации золота и введения надбавки к НДПИ с 1 июня 2024 года. Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов отмечает, что TCC значительно превысили ранее заявленный компанией диапазон на 2025 год ($525–575 на унцию), что обусловлено изменением макропараметров.

В связи с переходом компании к отработке новых участков месторождений объем вскрышных работ вырос на 48%, до 91,5 млн кубометров. «Полюс» указывает, что на показателе сказались переход к пятой очереди карьера Восточный, интенсификация вскрышных работ на четвертом этапе карьера Благодатное и увеличение работ в рамках третьего и четвертого этапов карьера Наталка. В рамках программы геологоразведочных работ на производственных активах пробурено 288 км, что на 7,5% больше, чем годом ранее.

Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин считает, что во втором полугодии ситуация с производством золота будет у компании несколько лучше, чем в первой половине года. По его словам, вскрышные работы пятой очереди карьера Восточный могут оказывать негативное влияние на содержание руды, и по итогам года добыча на Олимпиаде снизится на 20%, до 1,18 млн унций. Общее же производство золота «Полюсом» по итогам года, прогнозирует аналитик, может превысить прогноз компании и вырасти до 3,16 млн унций благодаря улучшению показателей Наталки и Куранаха.

310 тонн составила добыча золота в РФ в 2024 году, по данным Геологической службы США (USGS).

27 августа тройская унция золота на COMEX стоила $3430, на 34% больше, чего годом ранее, и, по прогнозам аналитиков, цены продолжат рост. Михаил Шульгин ожидает, что цены вырастут еще на 8% к текущим уровням во втором полугодии. В рейтинговом агентстве НКР ожидают прирост на 10–15% за аналогичный период.

Управляющий директор НКР Дмитрий Орехов называет основными драйверами роста котировок активные закупки золота центральными банками, особенно в России, Китае, Индии и Турции, сохраняющиеся геополитические риски и торговые конфликты, которые усиливают спрос на защитные активы. Ожидания снижения процентных ставок в США и Европе дополнительно стимулируют спрос, как и возрастающий интерес со стороны фондов и институциональных инвесторов, которые увеличивают долю золота в портфелях, добавляет аналитик. По оценке Олега Абелева, при сохранении текущих цен финансовые показатели «Полюса» будут рекордными по итогам года.

Несмотря на продолжающийся рост цен на золото отрасль золотодобычи находится под давлением, отмечают в «Полюсе». «На отрасль глобально влияют инфляция издержек и рост себестоимости добычи при снижении содержания золота и исчерпании запасов, а также дефицит профильных кадров»,— подчеркивают в компании. Дмитрий Орехов добавляет к этому ужесточение регулирования, а также ограничения, связанные с санкциями.

Полина Трифонова