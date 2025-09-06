Песков рассказал, откуда Путин знает подростковый сленг

Президент России Владимир Путин знаком с современным молодежным сленгом благодаря своим внукам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У президента есть семья, у президента есть внуки. И, конечно, скажем так, проявления современной субкультуры не могут обойти его стороной», — пояснил господин Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Вместе с тем он отметил, что данный сленг не является лексикой и стилем общения, которые Владимир Путин использует в повседневной жизни. Пресс-секретарь с улыбкой добавил, что на совещаниях такого сленга не слышно.

4 сентября в рамках ВЭФ российскому президенту показали экспозицию «Уникальный русский язык», посвященную изменению речевых оборотов и молодежному сленгу. Президенту продемонстрировали такие выражения, как «полный кринж», «чилловая катка» и «траблы».