Площадку «Гулливер» в челябинском парке Гагарина откроют в 2025 году

В Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Челябинске в этом году откроют детскую площадку «Гулливер» после ремонта, сообщает пресс-служба мэрии.

На территории появятся два фонтана, один из них будет паровым. Три подрядчика, которые сейчас в усиленном режиме заканчивают ремонт, обустроят широкие дорожки и смонтируют новые аттракционы и игровые зоны с кинетическим песком. Сроки реконструкции пришлось сдвинуть из-за смены поставщика, отмечают в администрации. Глава города Алексей Лошкин поручил увеличить число рабочих и количество смен, чтобы завершить запланированное до холодов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ремонт на площадке начали в мае прошлого года. Стоимость работ оценили в 903 млн руб. Однако скульптуру самого Гулливера с территории уберут — по оценкам специалистов, состояние фигуры аварийное, она не подлежит восстановлению.