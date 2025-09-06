Свердловский экс-наркоборец Иван Ергеледжи вышел из колонии по УДО

Бывший начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Иван Ергеледжи вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО), следует из картотеки Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. Напомним, в январе 2024 года его приговорили к пяти годам по делу о мошенничестве.

Как указано в картотеке, материалы были переданы в суд 1 апреля, а 7 мая суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы.

Как установил суд в прошлом году, в период с февраля по ноябрь 2022 года Иван Ергеледжи, будучи начальником структурного подразделения ГУ МВД России по Свердловской области, узнав о проводимой коллегами проверке одной из организаций по факту незаконной рубки леса, решил совершить хищение денег, принадлежащих руководителю данной организации, обманув его.

По данным суда, через посредников он обещал прекратить проверки. Директор организации, которую проверяли, согласился и передал 1,5 млн руб. При этом сам Иван Ергеледжи не намеревался содействовать в прекращении проверки. Его задержали в апреле 2023 года при передаче денежных средств. В апреле 2024 года он пытался выйти по УДО, но тогда суд ему отказал.