Трамп заявил о переговорах США с «Хамасом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти ведут переговоры с палестинской группировкой «Хамас» по освобождению заложников в секторе Газа. Вашингтон призывает освободить сразу всех.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Мы ведем очень глубокие переговоры с "Хамасом". Мы сказали: выпустите их всех прямо сейчас. Выпустите их всех, и для них все изменится к лучшему. Но если вы не выпустите их всех, ситуация будет тяжелой»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции в Белом доме (цитата по AFP).

Армия Израиля сейчас готовится к новой фазе операции «Колесницы Гидеона», предполагающей полный захват столицы Газы. По данным Bloomberg, Израиль согласен не начинать операцию, если до середины сентября «Хамас» согласится на освобождение заложников. На этой неделе представители движения заявили, что готовы заключить сделку, по которой все израильские заложники будут освобождены в обмен на палестинских заключенных.

