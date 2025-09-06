В Свердловской области разработают маршруты для привлечения китайских туристов
В Свердловской области разрабатывают новые туристические маршруты для привлечения гостей из Китая, Ближнего Востока и стран СНГ. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, такое поручение дал врио губернатора Денис Паслер. Инициатива совпадает с недавним объявлением президента России Владимира Путина о введении безвизового режима для граждан Китая, который начнет действовать с 15 сентября.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Денис Паслер отметил, что безвизовый режим откроет новые возможности для сотрудничества в туризме, торговле и инвестициях. Он подчеркнул, что Свердловская область обладает значительным потенциалом для привлечения туристов благодаря богатой истории и культурному наследию. Однако, по его словам, успех инициативы зависит от качественной инфраструктуры и эффективного маркетинга.
Первая форсайт-сессия по разработке маршрутов прошла в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр». Мероприятие организовано АНО «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства» совместно с Департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.
Напомним, безвизовый режим будет действовать и для россиян в Китай.