Александр Моор: Тюменская область готова к отопительному сезону на 62%

Готовность Тюменской области к отопительному сезону на начало августа составила около 62%, сообщили в правительстве региона со ссылкой на губернатора Александра Моора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Тюменской области Фото: Правительство Тюменской области

«В Тюменской области уже отремонтировано и заменено почти 40 км инженерных сетей, еще 35 км находятся в работе. К началу августа отремонтировано 27 котельных, и сейчас специалисты меняют оборудование еще на 52 объектах»,— прокомментировал Александр Моор итоги заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию.

Кроме того, в регионе проводятся противоаварийные тренировки на объектах теплоснабжения: они уже прошли в 14 муниципальных и городских округах из 26 — в остальных планируется провести тренировки в августе и сентябре.

Тюменские энергетики в рамках подготовки к зиме также отремонтировали и реконструировали 258 км линий электропередачи и 139 подстанций, что составляет почти две трети от запланированного объема работ.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога провел совет с главами регионов, на котором были подведены итоги прошедшего отопительного сезона и рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему периоду 2025-2026 годов. Он сообщил, что количество нештатных ситуаций в сравнении с предыдущим сезоном оказалось ниже на треть, а аварий — почти вполовину.

Ирина Пичурина