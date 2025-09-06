Лаос из-за пошлин США может перенаправить часть поставок кофе в Россию

Лаос после повышения торговых пошлин США может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию. О такой возможности сообщил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон.

Он уточнил, что в числе поставляемых в США товаров — сельскохозяйственная продукция, в том числе кофе. «Если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой, и там ее покупать не будут, мы увеличим за счет этого объем поставок в Россию»,— пояснил господин Сипхандон в интервью «РИА Новости» на ВЭФ.

В августе кофе стал самым подорожавшим товаром в мире. С июня 2024 года по май 2025 года его совокупные розничные продажи в натуральном выражении увеличились на 1,3%, подсчитали в «Нильсен».

Подробности — в материале «Ъ» «Напиток повышенной растворимости».