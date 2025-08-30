Кофе стал самым подорожавшим товаром в мире в августе

По итогам августа пиломатериалы и медь больше всего потеряли в цене на мировых рынках. При этом самыми подорожавшими товарами в этом месяце были сорта кофе робуста и арабика. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные биржи ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Стоимость кофе сорта робуста за месяц увеличилась в 1,5 раза, арабики — на 29%. Самым подорожавшим металлом стал неодим (используется для производства магнитов) — цена выросла на 20%. Цены на литий увеличились на 9,2%, на молибден (нужен для сплавов и катализаторов) — на 7,7%.

Все основные энергоносители за последний месяц лета подешевели: бензин на Нью-Йоркской товарной бирже — на 13,2%, нефть марки WTI — на 8,5%, Brent — на 8%. Сильнее всего в цене упали пиломатериалы — на 19,2%. Медь подешевела на 18,3%.

Натуральные продажи растворимого кофе в рознице с июня 2024 года по май 2025 года сократились на 4,9% к предыдущим 12 месяцам, подсчитали в «Нильсен». В то же время аналитики отмечают общий рост интереса к кофе: в натуральном выражении его совокупные розничные продажи за 12 месяцев увеличились на 1,3%.

Подробности — в материале «Ъ» «Напиток повышенной растворимости».