Мошенники придумали схему обмана с фейковым ботом «Госуслуг»

Мошенники начали использовать поддельные чаты с руководителями компаний и ботом портала «Госуслуг». О новой схеме обмана россиян сообщило «РИА Новости».

Злоумышленники создают рабочие чаты якобы от имени руководства и пишут работникам компаний. Жертв просят перевести архив сотрудников на электронные носители и удалить из системы тех, кто уже не работает. Для подтверждения сведений предлагается использовать якобы официальный бот «Госуслуг» в Telegram.

Пользователю предлагают перейти по ссылке и ввести номер телефона. После этого человек по смс получает шестизначный код. Его просят прислать в чат или личные сообщения. С помощью этого кода мошенники получают полный доступ к личному кабинету пользователя на «Госуслугах».

МВД предупреждало о нескольких мошеннических схемах, в том числе с оплатой ЖКХ через Telegram. Ведомство рекомендует не отвечать на смс с неизвестных номеров и удалять их, в том числе для защиты данных на «Госуслугах».

О борьбе с кибермошенничеством в РФ — в публикации «Ъ» «Власти наносят пакетный удар».