Песков заявил о трансформации системы международных отношений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что мир находится в транзитном периоде, когда система международных, правовых и экономических отношений трансформируется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Как напомнил господин Песков, ранее Владимир Путин поддержал инициативу Китая о новом глобальном управлении. «Это одна из очень важных инициатив, которые появляются в этом транзитарном периоде, в котором мы находимся»,— пояснил Дмитрий Песков «РИА Новости». В какую сторону идут изменения, мы пока не знаем, добавил пресс-секретарь.

На заседании ШОС+ председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости создать систему глобального управления для работы со всеми странами над «более справедливой и равноправной системой глобального управления». Владимир Путин назвал инициативу своевременной.

