Оверчук: Москва и Баку продолжают работу на уровне правительств и предприятий

Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что Москва и Баку сохраняют нормальные экономические отношения и конструктивно работают на уровне правительств и предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Буквально недавно мы проводили межправкомиссию в Астрахани, где обе стороны подчеркивали, что у нас экономических проблем нет. Мы очень хорошо понимаем друг друга и конструктивно работаем и на уровне экономических блоков правительств, и на уровне предприятий, бизнеса»,— сказал господин Оверчук ТАСС на полях ВЭФ.

Как добавил вице-премьер, озабоченность вызывает присутствие на Южном Кавказе внерегиональных игроков. По его словам, есть опасения, что их присутствие может нарушить «сложившийся баланс в этом хрупком регионе».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ереван и Баку помирятся без Европы».