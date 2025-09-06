Оверчук: Москва и Баку продолжают работу на уровне правительств и предприятий
Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что Москва и Баку сохраняют нормальные экономические отношения и конструктивно работают на уровне правительств и предприятий.
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Буквально недавно мы проводили межправкомиссию в Астрахани, где обе стороны подчеркивали, что у нас экономических проблем нет. Мы очень хорошо понимаем друг друга и конструктивно работаем и на уровне экономических блоков правительств, и на уровне предприятий, бизнеса»,— сказал господин Оверчук ТАСС на полях ВЭФ.
Как добавил вице-премьер, озабоченность вызывает присутствие на Южном Кавказе внерегиональных игроков. По его словам, есть опасения, что их присутствие может нарушить «сложившийся баланс в этом хрупком регионе».
