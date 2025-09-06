Концепция Банка развития ШОС находится в проработке

Заместитель генсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Сухэль Хан сообщил, что концепция Банка развития ШОС находится на стадии проработки.

«Это концепция, мы сейчас ее озвучили, а потом эксперты всех стран будут работать над ней — как будем создавать, как будем дальше продвигать. Пока она просто была задекларирована на саммите»,— сказал Сухэль Хан на полях ВМФ (цитата по ТАСС).

1 сентября страны-участницы ШОС договорились основать банк для экономического сотрудничества внутри организации.