Страны ШОС договорились основать Банк развития

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) страны-участницы договорились об учреждении банка для экономического сотрудничества внутри организации. Как отмечается в тексте Тяньцзинской декларации, страны ШОС проведут консультации по созданию нового института.

«Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института»,— сообщили в документе.

С помощью банка государства-члены ШОС планируют увеличить долю национальных валют во взаимных сделках и укрепить финансовое сотрудничество внутри организации.

Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют более 20 лидеров иностранных государств. Владимир Путин прилетел в Китай накануне. Российская делегация планирует провести свыше десятка встреч в рамках визита в Китай.