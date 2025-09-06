США будут сбивать военные самолеты Венесуэлы в случае угрозы для ВМС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не собираются свергать правительство Венесуэлы. При этом он пригрозил сбивать венесуэльские военные самолеты, если они будут создавать угрозу американским ВМС.

«Они пролетели не совсем над кораблем, они были подальше. Но если будут возникать опасные для нас ситуации, то мы будем сбивать такие самолеты»,— сказал Дональд Трамп, комментируя инцидент, когда два венесуэльских F-16 над американским эсминцем (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

3 сентября президент США заявил об ударе по представителям венесуэльской группировки Tren de Aragua, причастных к перевозке наркотиков. По его словам, убиты 11 человек. Президент Венесуэлы утверждает, что Соединенные Штаты атаковали страну под надуманным предлогом, чтобы в итоге «захватить природные богатства».

