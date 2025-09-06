В ноябре Москву посетит генсек ШОС

Генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев в ноябре прилетит в Москву для участия в Совете глав правительств стран ШОС.

«Естественно, мы сейчас смотрим с большой надеждой на Москву, на встречу глав правительств. И там, конечно, нашу делегацию будет возглавлять генеральный секретарь»,— сказал заместитель генсека ШОС Сухэль Хан на полях ВЭФ (цитата по ТАСС). Он добавил, что организация ожидает подписания «важных документов, особенно по направлению экономики».

31 августа и 1 сентября в китайском Тяньцзине прошла встреча глав государств стран ШОС. Президент России Владимир Путин говорил, что на встрече в ноябре главы правительств детальнее рассмотрят договоренности, которые были достигнуты в Китае.

Подробнее — в материале «Ъ» «Никто, кроме ШОС».