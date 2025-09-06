Депутат Госдумы Владимир Кошелев: визит президента в Самару говорит о поддержке курса губернатора Вячеслава Федорищева

Депутат Государственной думы Владимир Кошелев прокомментировал в своем Telegram-канале визит президента РФ Владимира Путина в Самарскую область.

По мнению парламентария, повышенное внимание президента к Самарской области — прямое подтверждение федеральной поддержки курса на возвращение Самарской области лидерских позиций в экономике страны.

«Реализация намеченных задач, опираясь на уникальное индустриальное наследие и передовые компетенции в таких важнейших отраслях, как авиастроение, ракетостроение, машиностроение, нефтехимия и автомобилестроение, позволит региону не только укрепить свой статус одного из ключевых промышленных центров России, но и внести значимый вклад в достижение технологической независимости и обеспечение обороноспособности всей страны. Визит Президента открывает новую страницу в развитии Самарской области, задавая вектор на интенсивный рост и инновационное преображение»,— отметил Владимир Кошелев.

Владимир Путин прибыл в Самарскую область вчера вечером, 5 сентября. Глава государства посетил в Самаре ПАО «ОДК-Кузнецов», входящее в состав Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации «Ростех». Президент осмотрел выставку образцов двигателей боевой и гражданской авиации, вертолетной техники, двигателей для энергетики, новых типов летательных аппаратов, космических двигателей и наземных газотурбинных установок. Затем глава государства провел совещание по вопросам развития двигателестроения, где поручил оперативно завершить разработку и запустить серийное производство двигателя ПД-26. Разработка двигателя ПД-26 откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного лайнера нового поколения, отметил президент. Позже Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Сабрина Самедова