На какой завод приехал Владимир Путин в Самаре

Вчера, 5 сентября 2025 года, президент России Владимир Путин посетил в Самаре ПАО «ОДК-Кузнецов», входящее в состав Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации «Ростех». Президент осмотрел выставку образцов двигателей боевой и гражданской авиации, вертолетной техники, двигателей для энергетики, новых типов летательных аппаратов, космических двигателей и наземных газотурбинных установок. Затем глава государства провел совещание по вопросам развития двигателестроения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

История предприятия «ОДК-Кузнецов» начинается с 1912 года, когда на окраине Москвы на базе кустарных мастерских открылся механический завод французского общества моторов «Гном» по производству авиационных моторов «Гном». Через несколько лет завод национализировали и присвоили ему название № 2. Позже, после слияние заводов № 2 и № 4, предприятие стало называться заводом № 24 им. М.В. Фрунзе.

В 1926 году под руководством конструктора Аркадия Швецова разработан первый отечественный серийный 5-цилиндровый звездообразный двигатель воздушного охлаждения М-11 (мощность 100 л.с.). Устанавливался на 88 типах самолетов, среди которых У-2 (По-2), Як-6, Як-12. Через шесть лет на предприятии началось серийное производство двигателя М-34 конструкции Александра Микулина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В 1937 году прошел первый беспосадочный перелет на самолете АНТ-25 (РД-2) с двигателем АМ-34Р (мощность 900 л.с.) из Москвы в Ванкувер через Северный полюс.

В 1942 году Государственный комитет обороны СССР издал приказ об эвакуации завода в Куйбышев.

15 апреля 1949 года Николай Кузнецов назначен главным конструктором опытного завода №2 в Куйбышеве. Под руководством Николая Кузнецова создано 57 оригинальных и модифицированных газотурбинных двигателей для пассажирских, военно-транспортных и военных самолетов, жидкостных ракетных двигателей одноразового и многоразового применения, двигателей в составе газоперекачивающих агрегатов. С двигателями марки «НК» установлено свыше 150 мировых рекордов. Разработки Кузнецова сейчас являются базой для перспективных проектов в отечественном двигателестроении.

В 1950 году начато серийное производство турбореактивного двигателя ВК-1 тягой 2700 кгс ОКБ В.Я. Климова. Двигатель ВК-1 и его модификация ВК-1А изготавливались в период 1950 – 1954 годов. Выпущено 12 000 экземпляров.

В 1954 году на заводе №24 имени М.В. Фрунзе запущен в серийное производство самый мощный в мире турбовинтовой двигатель НК-12.

В 1958 году началось серийное производство жидкостных ракетных двигателей типа РД-107 и РД-108 ОКБ-456 В.П. Глушко для ракет-носителей межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, а также ракет-носителей «Восток», «Восход», «Союз» и др.

В 1960 году стартовали конструкторские работы над жидкостными ракетными двигателями НК-33, НК-43, НК-39, НК-31 для четырех ступеней «лунной» ракеты-носителя Н1-Л3. Двигатели НК-33 и другие разработки позже закупали и модифицировали США для использования на ракетах «Антарес» и Atlas V.

В 1970-х годах запущено производство турбореактивного двухконтурного с форсажной камерой сгорания двигателя НК-144 для первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, двухконтурного турбореактивного трехкаскадного двигателя НК-25 с общей форсажной камерой и степенью двухконтурности 1,45 и наземного двигателя авиационного типа НК-12СТ (мощность 6,3 МВт) в составе газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-6,3.

В мае 1977 года завод преобразован в Куйбышевское производственное объединение им. М. В. Фрунзе. Площадка в поселке Управленческий представляла собой конструкторское бюро, а на предприятии на Заводском шоссе производились двигатели.

В 1984 году изготовлен первый серийный турбореактивный двухконтурный двигатель НК-32. Двигатель вобрал в себя все преимущества предыдущих разработок ОКБ Н.Д. Кузнецова.

С 25 января 1991 года предприятие стало называться Самарское государственное научно-производственное предприятие «Труд».

В июне 1994 года организация преобразована в АО «Самарский научно-технический комплекс „Двигатели НК“», в 1996 году — в АО «СНТК им. Н. Д. Кузнецова».

В 1995 году по заказу «Газпрома» предприятие начало серийное изготовление высокоэффективного двигателя нового поколения НК-36СТ мощностью 25МВт.

В 2010 году ОАО «Моторостроитель» переименовали в ОАО «Кузнецов», к которому в 2011 году присоединилось ОАО «СНТК им. Н. Д. Кузнецова». Новым собственником предприятия стало АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») госкорпорации «Ростех». Вскоре завод получил свое действующее название — ПАО «ОДК-Кузнецов».

В 2013 году состоялось летное испытание новой ракеты «Союз-2.1в» легкого класса, оснащенной двигателем НК-33 на первой ступени. Это был первый запуск НК-33 в отечественном проекте после закрытия советской «лунной» программы, где использовались эти двигатели.

С 2013 по 2021 год успешно проведено 7 пусков.

Сабрина Самедова