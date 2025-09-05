Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Владимир Путин прилетел в Самарскую область

Президент РФ Владимир Путин прилетел из Владивостока в Самарскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент посетит одно из крупнейших предприятий региона «ОДК-Кузнецов», проведет совещание по вопросам двигателестроения с участием членов правительства РФ и руководителей ведущих компаний страны.

Губернатор отметил, что планирует доложить Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Самарской области, результатах и планах работы, комплексной программе «Самара 450» и ключевых проектах.

В этом месяце исполнилось 25 лет с момента первого визита президента Владимира Путина в Самарскую область. В общей сложности глава государства был в регионе шесть раз. Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Президентские посещения».

Сабрина Самедова