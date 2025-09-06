За три часа силы ПВО сбили 10 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 10 беспилотников.

По данным ведомства, шесть БПЛА сбиты над Воронежской областью, два — над Брянской, по одному — над Смоленской областью и акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки FPV-дронов пострадали три человека. Еще один человек пострадал при ударе дрона по автомобилю в Курской области, писал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.