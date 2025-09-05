Дроны ВСУ атакуют белгородские села — ранены три мирных жителя

Три жителя Белгородской области ранены во время атак украинских дронов. Жительница села Архангельское Шебекинского округа получила минно-взрывную травму и осколочные ранения лица и шеи. Она сама обратилась в центральную райбольницу и будет переведена в областную клиническую. На автодороге Стригуны — Новоалександровка Борисовского района FPV-дрон атаковал КамАЗ. Водитель, получивший контузию, обратился в ЦРБ, скорая помощь доставляет его в городскую больницу № 2 областного центра. Туда же скорая везет и получившую баротравму жительницу села Трефиловка Ракитянского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также украинские БПЛА атаковали села и хутора Шебекинского, Грайворонского, Валуйского округов, Белгородского и Волоконовского районов. Повреждены автомобили, частные дома, хозпостройки, соцобъект, административное здание, корпус предприятия и линия электропередачи.

В селе Борисовка Волоконовского района дрон взорвался внутри храма Благовещения Пресвятой Богородицы — загорелся купол, пожарные справились с огнем.

За прошлые сутки из-за налетов ВСУ один житель области погиб, два — ранены.

