Мужчина ранен при ударе дрона по автомобилю в Курской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по гражданскую автомобилю в поселке Коренево Кореневского района. Пострадал водитель. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

У мужчины диагностировали осколочное ранение правой руки и грудной клетки. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

Сегодня утром Минобороны России сообщило о 92 сбитых БПЛА над российскими регионами. Пять из них были сбиты в небе над Курской областью. Данные о жертвах и повреждениях в регионе не приводились.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».