Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп пригрозил ответить на «несправедливое решение» ЕС оштрафовать Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет ответные меры на решение антимонопольного органа Евросоюза оштрафовать американскую корпорацию Google на €2,95 млрд. Он отметил, что эти деньги могли бы пойти на «американские инвестиции и рабочие места».

«Мы не можем допустить, чтобы это происходило с блестящей и беспрецедентной американской изобретательностью, и, если это все же произойдет, я буду вынужден инициировать процедуру по статье 301 (предусматривает ответные меры, в том числе и пошлины, на торговую политику других государств, негативную для США.— “Ъ”), чтобы нейтрализовать несправедливые штрафы, налагаемые на эти американские компании, которые платят налоги»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Сегодня ЕС оштрафовал компанию Google на €2,95 млрд за антиконкурентную практику в сфере рекламного бизнеса. В Google раскритиковали решение ЕС и заявили, что оспорят его в суде.

В конце августа Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные пошлины и экспортные ограничения в отношении стран, которые препятствует деятельности американских технологических компаний.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Дональд Трамп своих не бросает».

Новости компаний Все