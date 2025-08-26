Дональд Трамп своих не бросает

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины и экспортные ограничения в отношении стран, которые препятствует деятельности американских технологических компаний или вводят высокие налоговые ставки на их доходы. Этот вопрос уже долгое время остается предметом спора между европейскими странами и американской администрацией. На этом фоне, по данным агентства Reuters, Белый дом обсуждает возможность введения санкций в отношении отдельных европейских чиновников, ответственных за реализацию закона Евросоюза о цифровых услугах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

25 августа в соцсети Truth Social Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на страны, которые, по его словам, «нападают на выдающиеся американские технологические компании» и представляют «полный иммунитет» их китайским конкурентам. По утверждению президента США, цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков были созданы, чтобы «дискриминировать американские технологии».

«Этим заявлением я предупреждаю все страны, которые вводят цифровые налоги, законы, правила или регуляции: если эти дискриминационные меры не будут отменены, я, как президент США, введу значительные дополнительные тарифы на экспорт этих стран в США и установлю ограничения на экспорт наших особо охраняемых технологий и чипов»,— пригрозил президент Трамп.

Он подчеркнул, что американские компании больше не будут выступать в роли «половика», об который весь мир вытирает ноги.

Каким странам адресовано это обращение, Дональд Трамп уточнять не стал. Однако не секрет, что его администрация уже неоднократно критиковала законодательство Евросоюза о цифровых услугах. В последнее время Белый дом активизировал свои усилия в этом направлении. В начале августа Reuters, в частности, сообщало о поручении Госдепартамента американским дипломатам в Европе регулярно доносить до правительств стран ЕС обеспокоенность США по поводу финансовых издержек и цензурных ограничений, с которыми сталкиваются американские технологические компании из-за европейских законов.

А за день до появления нынешнего поста Дональда Трампа в Truth Social два источника Reuters рассказали, что Госдепартамент обсуждает возможность введения санкций в отношении должностных лиц, ответственных за реализацию закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Рестрикции, которые, скорее всего, будут предполагать визовые ограничения, стали бы беспрецедентной мерой.

DSA вступил в силу во всех странах ЕС в феврале 2024 года. Законом были установлены правила ответственности крупных цифровых платформ за недостаточную борьбу с нелегальным или вредоносным контентом для защиты прав пользователей и обеспечения безопасности их личных данных. Digital Services Act стал частью масштабного процесса в ЕС по реформированию регулирования в интернете. В рамках этой работы в том же году начал действовать и Закон о цифровых рынках (DMA) — он регулирует деятельность технологических гигантов и направлен на защиту конкуренции.

Еврокомиссия (ЕК) неоднократно обвиняла американские компании в нарушении этих законов. В апреле ЕК даже оштрафовала Apple и Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) за несоблюдение DMA на €500 млн и €200 млн соответственно. За месяц до того ЕК заявила, что принадлежащий американской корпорации Alphabet поисковый сервис Google «не обеспечивает прозрачного, честного и недискриминационного обращения с третьими сторонами, чего требует закон о цифровых рынках».

Недовольство США европейскими законами в цифровой сфере всплывало и при обсуждении торгового соглашения с Брюсселем.

Белый дом настаивал на уступках, в том числе по DSA, однако ЕК отказалась идти на какие-либо компромиссы. Газета Financial Times писала, что из-за разногласий по цифровому законодательству откладывалась публикация совместной декларации Брюсселя и Вашингтона о рамочном торговом соглашении: о заключении сделки было объявлено еще в конце июля, но соответствующий документ вышел только 21 августа.

Весной же, когда перспективы торговой сделки с США были еще не ясны, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и вовсе грозила обложить налогами крупные технологические компании США, если переговоры с администрацией Дональда Трампа провалятся.

И хотя эти угрозы так и остались нереализованными, проблема высоких налоговых ставок в Европе для технологических компаний все равно существует — хоть и на уровне отдельных стран, а не всего ЕС. К примеру, во Франции, одной из первых применившей такую меру, действует трехпроцентный налог для компаний, чей ежегодный глобальный оборот превышает €750 млн. Аналогичные налоговые меры действуют в Италии, Испании, Австрии или, например, в не входящей в ЕС Великобритании.

Дональд Трамп еще в феврале, вскоре после вступления в должность президента, поручил Управлению торгового представителя США изучить деятельность стран, использующих налоговые ставки «для дискриминации американских компаний».

Белый дом тогда указывал, что та же Франция ежегодно получает более $500 млн за счет налогов на цифровые услуги.

Не остаются в стороне и сами американские корпорации. В апреле газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что глава корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг убеждал администрацию Дональда Трампа надавить на ЕС с целью отмены невыгодных для его компании законов. Впрочем, пока все эти усилия результатов не принесли.

Лусине Баласян