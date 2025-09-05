Володин: участники СВО должны преподавать в каждой российской школе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, страна должна позаботиться об участниках СВО, чьи «героические и патриотические» качества могут пригодится в обучении детей. По его словам, при лучшем раскладе участники СВО должны преподавать в каждой школе «те предметы, которые им ближе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Они (участники СВО.— “Ъ”) для себя решение приняли защищать страну, нас с вами. Поэтому важно, чтобы страна позаботилась о них. И самое главное, чтобы их качества были востребованы при обучении детей. Для детей это важно»,— сказал господин Володин на встрече со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета в Краснодаре (цитата по «Интерфаксу»).

В начале июня правительство утвердило план для повышения трудоустройства участников специальной военной операции. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что большинство работающих участников СВО, около 80%, заняты по трудовому договору, а остальные трудятся как самозанятые или индивидуальные предприниматели.

В июле госпожа Голикова сообщала, что больше всего демобилизованных участников СВО работают на транспорте, в торговле, они заняты в обрабатывающий промышленности, а также в государственном управлении.