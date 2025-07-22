Голикова назвала самые популярные у ветеранов СВО направления трудоустройства

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание комиссии при президенте по делам ветеранов. Она сообщила, что более 10,5 тыс. участников военной операции и членов их семей обратились в центры занятости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Вопрос трудоустройства участников СВО находится на особом контроле главы государства, — подчеркнула госпожа Голикова (цитата по ТАСС). — За ними закреплено право на оказание органами службы занятости содействия приоритетному обучению и трудоустройству».

По словам зампреда правительства, больше всего демобилизованных участников СВО работают на транспорте, в торговле, они заняты в обрабатывающий промышленности, а также в государственном управлении.

По итогам заседания вице-премьера поручила Минтруду и Соцфонду проанализировать случаи трудоустройства ветеранов СВО, имеющих на протяжении полугода нулевой доход, либо доход ниже минимального размера оплаты труда.

11 июля замглавы Минтруда Ольга Баталина сообщила, что 48 тыс. участников боевых действий на Украине трудоустроены. По ее словам, не все вернувшиеся с СВО военнослужащие готовы к работе из-за прохождения реабилитации и «социальной адаптации». Минтруд предложил ввести льготы для работодателей ветеранов СВО с инвалидностью.