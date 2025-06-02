Правительство подготовило план по трудоустройству участников СВО

Правительство утвердило план для повышения трудоустройства участников специальной военной операции. По состоянию на 1 мая 2025 года 57% демобилизованных уже работают, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. План направлен на помощь ветеранам в поиске работы и повышении профессиональных навыков.

Михаил Мишустин подчеркнул, что президент Владимир Путин ранее говорил о необходимости создать условия для востребованности защитников, чтобы они могли обеспечивать своих близких. План включает меры для обучения новым профессиям и повышения квалификации. «Нужно делать все возможное, чтобы наши защитники чувствовали, что они востребованы, могут работать, обеспечивать своих близких»,— сказал Михаил Мишустин.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что большинство работающих участников СВО, около 80%, заняты по трудовому договору, а остальные трудятся как самозанятые или индивидуальные предприниматели. План охватывает семь блоков мероприятий, включая выявление тех, кто не обратился в службу занятости, содействие в получении необходимых документов и обучение сотрудников службы занятости. Особое внимание уделяется созданию условий для ведения предпринимательской деятельности и поддержке бойцов с инвалидностью.