Здание на улице Ленина в липецком Ельце купили за 7,4 млн рублей

Некий Сергей Чинченко, фамилия, имя и отчество которого совпадают с данными местного нотариуса, выкупил имущественный комплекс на улице Ленина в Ельце Липецкой области. Он оказался единственным участником аукциона, не стал снижать начальную цену лота в 7,4 млн руб. Это следует из документации торгов.

В состав имущественного комплекса входит одноэтажное здание с подвалом общей площадью 676,6 кв. м. Оно расположено на участке площадью 2,6 тыс. кв. м, который предоставят в аренду покупателю. Здание и участок находятся в окружении жилой и административной застройки, в пешей доступности от площади Ленина.

В середине июля предприниматель из Мордовии выкупил имущественный комплекс в Липецке за 12,8 млн руб.

Юрий Голубь